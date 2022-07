18 luglio 2022 09:46

Porto Rubino 2022: chiusura in bellezza con Diodato, Giuliano Sangiorgi e Drusilla Foer

Incredibile successo per la quarta edizione di Porto Rubino, festival dei mari nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino, che ancora una volta nell’ultima serata non ha deluso le aspettative create dai precedenti appuntamenti: dopo i sold out delle date di Tricase e Monopoli e la straordinaria serata a sorpresa di Polignano a Mare, anche la data di Campomarino di Maruggio ha registrato il tutto esaurito. In una location unica, con un palco incorniciato da un tramonto mozzafiato, il pubblico è stato conquistato dalle esibizioni di Diodato, Giuliano Sangiorgi, Drusilla Foer, Emma Nolde, Lorenzo Kruger, Lazzaretto e dal toccante set del cantautore britannico Benjamin Clementine, che ha coinvolto Rubino, Diodato e Sangiorgi in un emozionante e inedito quartetto sulle note di Caruso di Dalla.

Con quattro location uniche nel loro genere e un parterre di ospiti eccezionali, a partire da Samuele Bersani, Brunori Sas, Vasco Brondi, Filippo Graziani, Jolly Mare a Tricase, passando per Giuliano Sangiorgi, Noemi, Tosca, Filippo Graziani e gli americani Maddock & Mitchell a Polignano e poi Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone a Monopoli fino ad arrivare agli artisti che hanno calcato il palco di Campomarino, Porto Rubino si conferma ancora una volta un festival e luogo di incontro unico nel suo genere, che ammaina le vele solo temporaneamente in attesa di rispiegarle nella prossima incantevole edizione.