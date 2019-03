Per Mahmood una serata intima tra gli affetti più cari

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dopo il trionfo di Sanremo e i risultati esaltanti della sua canzone "Soldi" in classifica, Mahmood si gode un po' di relax, in attesa di affrontare la nuova sfida dell'Eurovision song contest, a maggio. Eccolo quindi a cena con sua mamma, alcuni amici e alcuni membri del suo staff lavorativo. Nelle foto pubblicate da "Chi" lo si vede felice e rilassato, mostrare una grande intesa in particolare con l'amico Lorenzo, tra confidenze e qualche gesto d'affetto, tra una risata, un abbraccio e un buffetto sulla guancia. Tutto nella normalità di una serata lontano dai riflettori ma dove al primo posto sono gli affetti quotidiani.