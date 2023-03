07 marzo 2023 10:16

Paolo Migone porta il suo "Diario di un impermeabile" al teatro Manzoni

Arriva al Teatro Manzoni di Milano "Diario di un impermeabile", il nuovo spettacolo scritto e diretto da Paolo Migone. Sarà in scena il 7 marzo e il 5 aprile. "…in realtà questo è il diario non di uno, ma di due impermeabili… - racconta il comico - e per essere davvero precisi bisognerebbe dire che il diario non è esattamente degli impermeabili ma del nonno che ha scelto di abitarli per tanti anni fino a che ha deciso che era tempo che cambiassero inquilino!! Il nuovo inquilino sono io. Si, perché come me, il mio nonno era un gran disordinato… smemorato e confusionario e per non perdere traccia della sua intensa vita, a un certo punto ha deciso che loro (gli Impermeabili) avrebbero dovuto custodire la sua memoria nei mille nascondigli che aveva fatto aggiungere alla mia nonna…. tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. Ma non aveva calcolato l’aggiunta di caos che avrei portato e le tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti si sono riempiti anche delle mie memorie… Magicamente le nostre vite si sono mescolate e ancora più magicamente la mia voce darà vita a ricordi che non sono miei ma è come se lo fossero perché le tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni".