Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
1 di 4
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

NUOVO SINGOLO

Osvaldo Supino torna con "Afterglow", un inno alla rinascita tra le macerie

Il nuovo singolo, che anticipa la seconda parte dell'album "Fine Thanks... Afterglow", al qualche ha collaborato anche Wayne Andrew Wilkins, produttore di livello mondiale noto per i suoi lavori con Beyoncé 

09 Ott 2025 - 11:00
4 foto

Dopo un tour europeo che ha registrato oltre 60mila spettatori, Osvaldo Supino pubblica con il suo nuovo singolo “Afterglow”, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali. Un brano potente e profondamente liberatorio, che racconta la luce che rimane anche quando tutto sembra perduto: nelle macerie, non perdere la speranza di un nuovo inizio. "Afterglow" è il momento in cui si accetta la fine, ma si sceglie comunque di brillare. La nuova release anticipa la seconda parte dell’album, “Fine Thanks… Afterglow”, in uscita entro la fine dell’anno, che conterrà brani in spanglish e prestigiose collaborazioni internazionali, tra cui quella con Wayne Andrew Wilkins, produttore di livello mondiale noto per i suoi lavori con Beyoncé

osvaldo supino
musica