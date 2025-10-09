Osvaldo Supino torna con "Afterglow", un inno alla rinascita tra le macerie

Dopo un tour europeo che ha registrato oltre 60mila spettatori, Osvaldo Supino pubblica con il suo nuovo singolo “Afterglow”, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali. Un brano potente e profondamente liberatorio, che racconta la luce che rimane anche quando tutto sembra perduto: nelle macerie, non perdere la speranza di un nuovo inizio. "Afterglow" è il momento in cui si accetta la fine, ma si sceglie comunque di brillare. La nuova release anticipa la seconda parte dell’album, “Fine Thanks… Afterglow”, in uscita entro la fine dell’anno, che conterrà brani in spanglish e prestigiose collaborazioni internazionali, tra cui quella con Wayne Andrew Wilkins, produttore di livello mondiale noto per i suoi lavori con Beyoncé.