28 marzo 2022 18:37

Oscar, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock scatena i meme, guarda i più esilaranti

Il clamoroso schiaffo di Will Smith a Chris Rock non poteva che diventare in pochi minuti virale. E sui social si è subito scatenata una vera e propria gara di meme esilaranti. C'è chi paragona l'ex Principe di Bel Air a Batman che schiaffeggia Robin, chi ha cambiato il titolo del film di Paolo Sorrentino in: "E' stata la mano di Will"... Guarda i più divertenti.