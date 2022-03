28 marzo 2022 11:11

Oscar 2022, Liza Minnelli in sedia a rotelle sul palco accompagnata da Lady Gaga

Momento emozionante agli Oscar 2022. Accompagnata da Lady Gaga, Liza Minnelli in sedia a rotelle è salita sul palco per presentare il premio più prestigioso, quello per il miglior film, andato a "I Segni del Cuore - Coda". Un lungo applauso ha salutato la star di "Cabaret", il film di 50 anni fa per cui nel 1973 la figlia di Vincent Minnelli e Judy Garland vinse l'Oscar a soli 27 anni. La Minnelli ha compiuto 76 anni da poco.