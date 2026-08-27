North West, figlia di Kanye West: "Voglio lavorare da Starbucks"

Se prima inseguiva il sogno di diventare una cestista dell'NBA, ora North ha cambiato idea. "Non voglio più fare una carriera in NBA. Cosa farei se non fossi una cantante? Voglio ancora lavorare. Voglio lavorare da Starbucks l'anno prossimo. Penso di poterlo fare perché compirò 14 anni. Voglio avere un lavoro normale, direi". La giovane ha comunque ribadito che la musica resta la sua priorità. Quando le è stato chiesto quale fosse il peggior consiglio ricevuto, ha risposto che qualcuno le aveva suggerito di rimandare la carriera. "Questo è quello che voglio fare nella vita", ha detto.