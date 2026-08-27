North West, figlia di Kanye West: "Voglio lavorare da Starbucks"

North West, figlia tredicenne di Kim Kardashian e Kanye West, ha raccontato in un'intervista rilasciata a Dazed le sue prospettive future. Due genitori con un patrimonio da oltre due miliardi di dollari, e un'ambizione inaspettata: lavorare da Starbucks. Sotto i riflettori sin dalla sua nascita, a soli sei anni era diventata virale alla Settimana della Moda di Parigi con la sua uscita comica: "Cosa sono quelli? Sono vestiti!" ed era già al Met Gala quando ancora mamma Kim la portava in grembo. Ora con il suo EP d'esordio "N0rth4evr" - composto da sei tracce che fondono diversi generi, tra rap, emo, hyperpop e rock alternativo - cavalca l'onda del successo.
L'ambito lavoro da Starbucks
Se prima inseguiva il sogno di diventare una cestista dell'NBA, ora North ha cambiato idea. "Non voglio più fare una carriera in NBA. Cosa farei se non fossi una cantante? Voglio ancora lavorare. Voglio lavorare da Starbucks l'anno prossimo. Penso di poterlo fare perché compirò 14 anni. Voglio avere un lavoro normale, direi". La giovane ha comunque ribadito che la musica resta la sua priorità. Quando le è stato chiesto quale fosse il peggior consiglio ricevuto, ha risposto che qualcuno le aveva suggerito di rimandare la carriera. "Questo è quello che voglio fare nella vita", ha detto.
Il cavillo burocratico
La nota catena di caffetteria in cui North si augura di lavorare ha però una postilla. Come riportato da diverse testate, Starbucks assume baristi che abbiano compiuto almeno 16 anni. Mentre in California, per legge, per lavorare bisogna avere minimo 14 anni, che la giovane compirà a giugno 2027. Un dettaglio che potrebbe nuovamente cambiare i piani della ragazza.
Il rapporto con la fama
Nonostante ogni fase della vita di North sia stata fotografata e filmata, lei è sorprendentemente aperta riguardo a ciò che ha vissuto. "Ovunque vada, mi sento sulla strada sbagliata / Non riesco nemmeno a comportarmi in modo adeguato alla mia età", dice nella title track dell'EP. Vita da star, sì, ma anche da adolescente ordinaria: "Vorrei tanto farmi un piercing al ponte nasale, ma non mi è permesso", ha raccontato North parlando dei suoi amati piercing.