Nicolas Cage irriconoscibile alla première di "Running with the Devil"

Barba incolta e cappello da cowboy. Nicolas Cage è irriconoscibile e trasandato sul red carpet della prima del suo film "Running with the Devil". Colpa del matrimonio-lampo finito dopo quattro giorni? Adesso ad accompagnarlo in passerella non c'è più la makeup artist Erika Koike ma il figlio Weston (28 anni), con una mise "selvaggia" in pendant con il padre: barba lunga e i capelli lunghi raccolti in un codino. Nel thriller diretto da Jason Cabell interpreta uno spietato narcotrafficante, che deve scoprire dov'è andata a finire una partita di cocaina e chi è il responsabile.