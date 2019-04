Monica Bellucci, splendida ed elegante accanto al suo Nicolas: "Per le nozze però è ancora presto..."

Seconda uscita pubblica per Monica Bellucci, 54 anni, che ha "sfilato" elegante e bellissima accanto al suo fidanzato Nicolas Lefebre, 36 anni, all'evento Cartier a Parigi ... I due si frequentano da maggio 2017, quattro anni dopo la separazione dell'attrice dall'ex marito Vincent Cassell. Monica ha confermato a Paris Match che la relazione va a gonfie vele ma che: "Quando sei stato sposato due volte prima, devi prendere tempo per pensarci prima di ricominciare, per capire perché è successo e perché hai divorziato. Diciamo che sono in una fase di apprendimento al momento... " Monica è stata sposata con il fotografo di moda Claudio Carlos Basso dal 1990 al 1994, e poi con Vincent Cassel dal 1999 al 2015.