Miley Cyrus, selfie a letto con cannula al naso: improvviso malore

Pochi giorni fa, dopo l'assalto del fan "innamorato" che l'ha baciata forzatamente, Miley Cyrus ha fatto parlare di sé nuovamente per le polemiche scatenate dagli scatti hot sui social, per la promozione del suo ultimo EP. Ora la cantante e attrice di "Black Mirror" (Miley è la protagonista di un episodio della stagione 5 della nota serie tv nei panni della pop idol Ashley O, ndr), torna sotto i riflettori per un selfie, a letto, con tanto di cannula al naso. Un improvviso malore l'ha colta pochi giorni fa: "Ashley O non può esibirsi a causa di una improvvisa allergia ai molluschi. Ma lei è ancora capace di fare i selfie". Così scrive la popstar facendo riferimento al suo personaggio nella serie tv. Il malore è stato causato da un'intolleranza ai molluschi di cui la Cyrus non era al corrente e che le ha provocato una forte reazione con gonfiore al gola e relativa insufficienza respiratoria.