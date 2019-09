Miley Cyrus e Kaitlynn Carter, gli scatti che confermano la loro relazione: insieme per festeggiare un giorno importante

Dopo la separazione da Liam Hemsworth Miley Cyrus è diventata davvero inseparabile dalla blogger Kaitlynn Carter. Le vacanze in Italia insieme sono state solo l'anticipo di un nuovo capitolo nella vita della popstar. Le due sono state già avvistate insieme in più occasioni e adesso eccole a festeggiare il compleanno di Kaitlynn in una serie di scatti pubblicati dalla stessa blogger sulle sue stories social. Un album in bianco e nero a base di romanticismo e felicità, in cui si vedono le due amiche "speciali" ad un tavolo con una torta con le candeline e Miley che scatta le foto...Insieme per un giorno molto importante.