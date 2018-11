clicca per guardare tutte le foto della gallery

Anche Michael Douglas ha finalmente la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E non in un posto qualunque, ma accanto a quella di suo padre Kirk. Il riconoscimento celebra perfettamente i 50 anni di carriera dell'attore americano. Alla cerimonia il festeggiato ha baciato sulle labbra sia il padre di 101 anni che la moglie, Catherine Zeta-Jones.