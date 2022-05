16 maggio 2022 11:25

Michael Bublé e la moglie incinta ai "Billboard Music Awards 2022": ecco tutti i vincitori

Sono stati consegnati i "Billboard Music Awards 2022", tra i più importanti e ambiti premi musicali statunitensi, e la grande trionfatrice è stata Olivia Rodrigo, che si è aggiudicata sette awards, tra cui "Top Female Artist", "Top New Artist" e "Top Billboard 200 Album" con il suo album di debutto "SOUR". Anche i Maneskin hanno vinto un premio nella categoria "Top Rock Song", superando la concorrenza di rivali come Coldplay e Imagine Dragons. Il gruppo italiano era nominato anche come "Top Rock Artist", dove però hanno avuto la meglio i Glass Animals. Tra gli artisti che si sono esibiti dal vivo si è fatto notare Machine Gun Kelly, che ha dedicato il brano "Twin Flame" a Megan Fox.