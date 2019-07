Melanie Griffith, 61 anni e non sentirli: topless e curve da applauso a Ibiza

Vacanze spagnole per Melanie Griffith, immortalata dal settimanale Chi sul suo yacht al largo delle isole Baleari, mentre si sottopone ai massaggi rilassanti del suo personal trainer. Topless da applauso per la bella attrice, che compirà 62 anni il 9 agosto e fisico da ragazzina. L'ex moglie di Antonio Banderas si mantiene in forma grazie ad un allenamento quotidiano e ad una costante attività fisica, come mostrano alcuni scatti da lei postati sul suo profilo Instagram, dove sfoggia con comprensibile orgoglio, le sue curve perfette in bikini...