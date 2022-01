05 gennaio 2022 09:42

Madonna ritorna bambina con il giovane fidanzato al parco divertimenti

Quello di Madonna è stato un Capodanno "altalenante" e, decisamente, al cardiopalma. La popstar 63enne è infatti salita sulle montagne russe del Winter Wonderland, il famoso parco giochi di Hyde Park a Londra. Ma, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi", la cantante non era sola. Al suo fianco, l'ormai inseparabile fidanzato: il 27enne Ahlamalik Williams. Cosa non si fa per amore...