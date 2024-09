Lusaint pubblica l'Ep "Self Sabotage", per lei garantisce Elton John

Con oltre 70milioni di stream, Lusaint (una delle più promettenti cantanti del Regno Unito) pubblica il toccante Ep di debutto "Self Sabotage" insieme alla traccia "Remeber Me". La cantante ha colpito anche Elton John che, grazie alla Rete, ha scoperto un suo brano, "Sweet Tooth", e ha voluto interpretarlo nel suo programma Rocket Hour su Apple 1. Lusaint ha aperto gli show di Chris Isaak e Jess Glynne che l'hanno scelta personalmente per una delle loro date più importanti. L'1 dicembre sarà in concerto per la prima volta in Italia, al Circolo Magnolia di Milano.