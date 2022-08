25 agosto 2022 11:32

Luciano Pavarotti ha la sua stella sulla Walk of Fame

Luciano Pavarotti ha (finalmente) la sua stella sulla Walk of Fame. A 15 anni dalla morte il famoso tenore ha quindi ottenuto il suo meritato posto sulla prestigiosa Hollywood Boulevard. Durante la cerimonia per svelare la stella, trasmessa in streaming la sera tra il 24 e il 25 agosto, la figlia Cristina ha detto: "È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo ancora oggi un senso di vertigine".