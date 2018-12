Lindsay Lohan, le principesse Disney non sono mai state così sexy e glamour!

Biancaneve, Cenerentola e Aurora... Lindsay Lohan veste i panni delle più belle principesse Disney per l'edizione "Break the Internet" di "Paper Magazine" in un serie di scatti super glamour. L'attrice, cantante e imprenditrice, 32 anni, ex stellina Disney, appare sulla cover come una sensuale Biancaneve dal seno esplosivo e prosperoso e parlando del suo passato e della sua esposizione mediatica, nella lunga intervista, dice: "Ho fatto degli errori... ma sono umana. Potrei fare 99 cose bene e una cosa è sbagliata, ma è quello su cui si concentreranno i media".