Lele Spedicato è tornato in pista: "Test superato, pronto per correre..."

L'appuntamento è per domenica prossima, 9 Km di corsa per la manifestazione Correre Galatina. A 10 mesi dall'emorragia cerebrale che lo aveva colpito Lele Spedicato si è completamente ristabilito e torna a correre. Accanto a lui la moglie Clio Evans, come mostra lo scatto social in cui il chitarrista dei Negramaro scrive: "Test superato. Siamo pronti per la corsa del 21 luglio a Galatina. Pensare che solo dieci mesi fa tutto questo non si poteva nemmeno immaginare. Sarà sicuramente una grande festa dell’anima".