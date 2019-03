Le Vibrazioni, super festa al Forum per i 20 anni di carriera: guarda le foto

Festa grande al Forum di Assago, davanti a più di 7mila persone, per Le Vibrazioni, che hanno voluto celebrare con un concerto vent'anni di musica, dalla gavetta al successo. Dalla più recente "Così sbagliato", presentata a Sanremo 2018, ai successi degli esordi, una serata che ha messo insieme il percorso musicale della band, dal classic rock alla melodia più pura. Molti gli ospiti intervenuti: Enrico Nigiotti, Pierdavide Carone e Dear Jack, Samuel, Elio, Piero Pelù, Achille Lauro e Boss Doms. La voglia esplicita è quella di un nuovo inizio, in un momento in cui "i giovani non hanno più voglia di musica plastificata" ha detto Francesco Sarcina: così, il commiato tra i coriandoli di "Su un altro pianeta" suona come un nuovo prologo, per il fenomeno nato dai locali, prima dell'era dei social.