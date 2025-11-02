Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
1 di 18
© Getty
© Getty
© Getty

© Getty

© Getty

C'ERA ANCHE VICTORIA

Le foto dell'Halloween show dei Duran Duran a Manchester

Grande successo per il concerto a tema horror, e sul palco con la band è arrivata anche Victoria De Angelis

02 Nov 2025 - 12:57
18 foto
duran duran
musica
victoria de angelis