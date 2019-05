Le Charlie s Angels si riuniscono: Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu insieme

Le Charlie's Angels si sono ritrovate per un'occasione speciale. Drew Barrymore e Cameron Diaz erano infatti in prima fila per applaudire la compagna di squadra Lucy Liu, che ha ricevuto una stella sulla "Walk of Fame" di Hollywood. Il terzetto ha posato davanti ai fotografi senza smettere di ridere e scherzare, a riprova che il team di donne è ancora affiatato e complice come non mai. Con loro anche la "cattiva" Demi Moore, che si è congratulata con la collega: "Non sapevo ci fosse una reunion oggi! Lucy non è solo una donna tosta con il cervello, ha un bellissimo cuore con un'anima profonda e un dannato senso dell'umorismo!".