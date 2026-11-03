Laura Pausini e l'addio al cane Marlon: "Grazie per tutto quello che ci hai insegnato"

Laura Pausini dice addio al suo cane Marlon, venuto a mancare il 3 novembre. "Grazie per tutto l'amore che ci hai insegnato. Sei stato un fratello, un figlio, uno zio e un amico indescrivibile", scrive. La cantante, che ama moltissimo gli animali, aveva due cani: Marlon, un Golden Retriever un po' avanti con gli anni che lei spesso definiva come un "fratello", e una femmina di nome Lila Ebbasta, una cucciola di Maltese che ha regalato con il marito alla loro figlia Paola. Il Golden Retriever era il più “anziano” della famiglia e spesso si è preso cura di Lila Ebbasta. I due cani hanno anche i propri profili su Instagram.