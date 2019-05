Laura Pausini-Biagio Antonacci, flash mob a sorpresa in piazza di Spagna

Evento a sorpresa a Roma per la coppia del pop Laura Pausini e Biagio Antonacci. Lui, travestito da Vincent van Gogh nel famoso autoritratto del 1889; lei, nei panni della Ragazza con l'Orecchino di Perla di Jan Vermeer, hanno cantato il brano "In questa nostra casa nuova" scendendo la scalinata di piazza di Spagna e dando un assaggio di quella che sarà una delle scenografie del tour negli stadi, la cui regia è curata da Luca Tommasini. Laura e Biagio hanno da sempre una passione per la storia dell'arte (Laura Pausini è diplomata alla Scuola d'Arte con una tesi su Van Gogh) e stanno preparando molte sorprese. Mentre i due artisti si mettevano in posa, portando al volto le cornici, i fan hanno intonato anche "Tra te e il mare".