Lady Gaga a Milano: set blindatissimo per "House of Gucci"

Dopo le riprese a Roma e a Gressoney, in Val d'Aosta, Lady Gaga è arrivata a Milano per girare alcune scene del film di Ridley Scott "House of Gucci". La star, nei panni di Patrizia Reggiani, è stata avvistata in mattinata nei pressi dell'Università Statale.

Il blindatissimo set è stato allestito all'alba e Gaga, immortalata dai fotografi presenti in versione bruna e con il foulard in testa, è una credibilissima Lady Gucci. Nel film interpreta infatti l'ex moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio, avvenuto il 27 marzo 1995.