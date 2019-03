Il tweet di Rita Pavone in cui definiva Greta Thunberg, la 15enne svedese diventata il simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, "un personaggio da film horror" ha suscitato un senso di indignazione generale. La cantante si è poi scusata dicendo: "Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che avesse la sindrome di Asperger, nessuno l'ha detto mai in televisione. Io mi ricordavo la ragazzina con le treccine di un film e ho detto che mi metteva a disagio. Non direi mai una cosa così e trovo cattivo e orrendo che la gente aspetti un qualsiasi errore che tu fai nella vita per azzannarti come se fossero lupi". Nonostante ciò, le polemiche non si placano e anche Heather Parisi ha voluto dire la sua, sottolineando un dettaglio che non è passato inosservato agli utenti: il like di Lorella Cuccarini al primo tweet di Rita Pavone. "La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell'estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like", ha scritto la showgirl su Twitter. Pronta la replica della Pavone: "In primis, l'uso improprio della parola razzista è da querela. Io ho parlato di disagio. Le parole 'diverso', 'disprezzo' e 'diffidenza verso gli altri' sono tue e tu te ne prendi la responsabilità. E tanto che tu sappia, gli autistici hanno una intelligenza maggiore della nostra".