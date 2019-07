Kylie Janner e Sofia Richie, figlia di Lionel "osano" su Instagram

clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Modalità vacanza", scrive una sexy Kylie Jenner accanto al suo scatto, completamente nuda, seduta nel cortile di una villa. E le fa eco Sofia Richie, bellissima figlia di Lionel, che sul suo profilo Instagram posta scatti ad altissimo tasso erotico in cui appare in topless. Le due amiche si trovano sull'isola di Turks e Caicos per il lancio della nuova avventura di business della piccola e ricchissima sorellastra Kardashian, la Kylie Skin.