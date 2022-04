29 aprile 2022 15:06

Kirsten Dunst compie 40 anni, auguri all'attrice che... ha baciato Brad Pitt a 11 anni

Nell’ultima edizione degli Oscar il suo ruolo nel film di Jane Campion "Il potere del cane" le è valso una nomination come Miglior attrice non protagonista. E questo è solo l'ennesimo successo per Kirsten Dunst, che oggi compie 40 anni. Da ragazzina prodigio in "Jumanji", quando aveva solo 13 anni, a star di Hollywood riconosciuta per il suo grande talento e interprete di quasi 50 pellicole, per alcune delle quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Già nel 1995 però, una giovanissima Kirsten era sul set di "Intervista col vampiro" e baciava l'affascinante Brad Pitt allora 30enne, interpretazione che le valse, tra le altre, una nomination ai Golden Globe a soli 11 anni. Notata dalla regista Sofia Coppola, figlia del famosissimo Francis Ford Coppola, lavorerà poi ne "Il giardino delle vergini suicida", "Marie Antoinette" e "L’inganno", che la renderanno famosa in tutto il mondo. Tanti anche i film sull’amore, da "Se mi lasci ti cancello", al fianco di Jim Carrey, a"Elizabethtown" "Love & Secret"s, "Bachelorette", "The Wedding Party", "Il lato positivo".

Iconico, oltre a quello con Brad Pitt, anche il bacio a testa in giù con Tobey Maguire con il quale recita in "Spiderman". E da non dimenticare la sua interpretazione in "Melancholia", capolavoro di Lars von Trier, per il quale ha vinto il premio come Miglior Attrice al Festival di Cannes.

Di padre tedesco, l’attrice ha la cittadinanza tedesca e parla fluentemente la lingua.