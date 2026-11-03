1 di 4
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

DAI SOCIAL

Quando un piccolo Kimi Antonelli era sul set con Stefano Accorsi

L'attore e il regista Matteo Rovere hanno condiviso un toccante ricordo del neo campione del mondo di Formula 1 risalente a dieci anni fa

03 Nov 2026 - 11:58
4 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Kimi Antonelli campione del mondo di Formula 1 a soli vent'anni: un trionfo che sa di destino e che richiama un incredibile aneddoto del passato. Dieci anni fa, nel 2016, l'allora giovanissimo pilota è apparso come comparsa nel film Veloce come il vento, girato a Imola da Matteo Rovere. Nella pellicola Stefano Accorsi interpretava un ex pilota e, in una scena, interagiva proprio con il piccolo Kimi. Tra foto d'archivio, ricordi social e una bizzarra coincidenza con la sceneggiatura, la realtà ha superato la fantasia.

Ti potrebbe interessare

videovideo
stefano accorsi
kimi antonelli

Sullo stesso tema