Quando un piccolo Kimi Antonelli era sul set con Stefano Accorsi

Kimi Antonelli campione del mondo di Formula 1 a soli vent'anni: un trionfo che sa di destino e che richiama un incredibile aneddoto del passato. Dieci anni fa, nel 2016, l'allora giovanissimo pilota è apparso come comparsa nel film Veloce come il vento, girato a Imola da Matteo Rovere. Nella pellicola Stefano Accorsi interpretava un ex pilota e, in una scena, interagiva proprio con il piccolo Kimi. Tra foto d'archivio, ricordi social e una bizzarra coincidenza con la sceneggiatura, la realtà ha superato la fantasia.