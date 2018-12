Kim Basinger, compie 65 anni uno dei sex symbol più celebri di Hollywood

Tanti auguri a Kim Basinger. Nata l'8 dicembre del 1953 ad Athens, in Georgia, la Basinger è stata una delle attrice che hanno segnato gli anni 80 e 90 del cinema hollywoodiano, tanto con la sua bravura che con la sua avvenenza. Bond girl accanto a Sean Connery in "Mai dire mai" (1983), mito erotico del decennio con "Nove settimane e mezzo" con Mickey Rourke (1985), conturbante extraterrestre in "Ho sposato un'aliena". Ma anche indimenticabile Vivky Vale nel Batman di Tim Burton e straordinaria in ruoli brillanti come in "Appuntamento al buio" (1987) e "Bella, bionda e dice sempre sì" (1991), sul cui set incontrò Alec Baldwin, poi diventato suo marito. L'ultima volta l'abbiamo vista sullo schermo in "50 sfumature di nero", tornata in età matura in un contesto erotico anche se con un ruolo di tipo diverso.