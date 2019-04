Kate Hudson, tornata in perfetta forma a 6 mesi dal parto...e senza rinunciare a vodka e vino!

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ha dato alla luce il suo terzo figlio, Rani Rose Hudson Fujikawa, ad ottobre e, a sei mesi dal parto Kate Hudson, 39 anni, mostra entusiasta la sua linea ritrovata grazie alla dieta. Alzando la t-shirt l'attrice sfoggia addominali scolpiti mentre si scatta un selfie facendo una buffa espressione. Nel lungo post racconta che le mancano pochi chili per raggiungere il peso forma e che durante la dieta non ha dovuto sottoporsi a stressanti privazioni di cibo o estenuanti sessioni di allenamenti, ma ha solo dovuto essere molto disciplinata, concedendosi però anche qualche trasgressione, di tanto in tanto, con alcol e vodka Martini.