Jovanotti con la moglie Francesca e la figlia Teresa sul red carpet a Roma

Al suo fianco la moglie Francesca Valiani e la figlia Teresa, insieme a tanti amici: da Giuliano Sangiorgi a Gianni Morandi. Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti si prende la scena alla Festa del Cinema di Roma, dove ha accompagnato il docu-film "Lorenzo-L'incredibile avventura di Jovanotti" realizzato da Dario Zonta e Carlo Zoratti, che verrà proiettato nelle sale come evento speciale per una settimana, dal 26 novembre al 2 dicembre, distribuito da Plaion Pictures. "Oggi è la fine di un'epoca, di una giovinezza probabilmente", ha detto Jova, "però poi in realtà la giovinezza finisce ma l'infanzia non finisce mai, te la porti sempre dentro. Quindi quel ragazzino è sempre qua. Alla grande!"