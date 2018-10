Johnny (Depp) non guardare! La figlia 19enne Lily-Rose posa in topless per la cover di "V Magazine"

La nudità potrebbe non essere un problema per lei. Forse lo è però per il celebre papà, Johnny Depp. Lily-Rose Depp, figlia 19enne dell'attore e della modella e attrice Vanessa Paradis posa infatti in topless per la cover di "V Magazine" e mostra tutta la sua sensuale e innocente bellezza. Chissà cosa ne pensa papà Johnny. In un altro scatto è insieme a Pamela Anderson, con un boa rosa di piume. La giovane Lily-Rose non è nuova nel mondo della moda e del cinema. A posare come modella e a recitare ha cominciato a 15 anni e da allora non ha fatto altro... Una futura star!