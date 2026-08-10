David DeLuise e John Goodman (irriconoscibile) al supermercato: la foto su Instagram

L'attore David DeLuise ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto al supermercato in compagnia di John Goodman. Il volto de Il grande Lebowski - che oggi ha 74 anni - appare molto dimagrito, quasi irriconoscibile. Del resto, Goodman stesso - a partire dal 2007 - ha cominciato un percorso di perdita di peso. All'epoca era arrivato a pesare 180 chili, e come da lui raccontato stava attraversando un periodo particolarmente delicato per la sua salute.