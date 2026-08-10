David DeLuise e John Goodman (irriconoscibile) al supermercato: la foto su Instagram

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L'attore David DeLuise ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto al supermercato in compagnia di John Goodman. Il volto de Il grande Lebowski - che oggi ha 74 anni - appare molto dimagrito, quasi irriconoscibile. Del resto, Goodman stesso - a partire dal 2007 - ha cominciato un percorso di perdita di peso. All'epoca era arrivato a pesare 180 chili, e come da lui raccontato stava attraversando un periodo particolarmente delicato per la sua salute.
A corredo dello scatto, DeLuise - attore della serie televisiva I maghi di Waverly - ha così commentato: "Lui era la mia infanzia! Una leggenda! Adoro poterlo dire". In molti hanno faticato a riconoscere Goodman, tanto che nei commenti qualcuno scrive: "È irriconoscibile".
Il lungo percorso di trasformazione ha portato Goodman a perdere complessivamente 90 chili. Tra gli elementi che hanno contribuito al risultato ci sono una maggiore attenzione all'alimentazione, ispirata alla dieta mediterranea, l'attività fisica e la decisione di rinunciare all'alcol. Un cambiamento radicale che, a distanza di anni, continua a colpire il pubblico.
Goodman, ne Il grande Lebowski, interpretava Walter Sobchak. Amico di lunga data di Drugo e suo compagno di bowling, Walter era rappresentato come una figura tanto irascibile quanto sopra le righe. La sua esperienza come veterano della guerra del Vietnam era spesso un punto di riferimento nei suoi discorsi e nelle sue reazioni.
Alle sue origini polacche si aggiungeva una particolare storia personale: Walter aveva abbracciato la religione ebraica in occasione del matrimonio, anche se il rapporto con la moglie era ormai finito da tempo. Tra gli aspetti che lo rendevano immediatamente riconoscibile c'era inoltre la sua ossessione per le armi, una caratteristica che i fratelli Coen - registi del film - avrebbero costruito prendendo spunto, almeno in parte, dalla figura di John Milius.