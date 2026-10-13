Davvero è lui Il nuovo Sean Penn?

E con una forte propensione per i biopic. Per la sua interpretazione del Boss in "Springsteen - Liberami dal nulla" è stato scelto e voluto da Bruce in persona. Poi è stato il wrestler Kerry Von Erich in "The Iron Claw" è apparso nel blockbuster The Mandalorian and Grogu (o meglio c'è la sua voce: prestata a Rotta the Hutt, figlio di Jabba). A ottobre è atterrato nei cinema italiani in "The Social - Il prezzo della verità (The Social Reckoning)", regia di Aaron Sorkin (2026), storia di Facebook e del suo fondatore, in cui interpreta il reporter Jeff Horwitz. “Ero preoccupato all’idea di buttarmi subito nell’interpretazione di un altro personaggio reale e di sentire di nuovo quella responsabilità”, ha spiegato. Ma già sta pensando al prossimo ruolo: interpretare Gene Wilder in un film biografico. "Sarebbe un onore per me”, ha risposto White durante lo show Today. “Il giovane Frankenstein è uno dei miei primi ricordi cinematografici. In Blazing Saddles è un vero genio. Sarebbe un onore. Era un genio. Sarebbe un onore. Sì, lo adoro. L’ho sempre adorato".