Jennifer Lopez e Ben Affleck, ecco il bacio che tutti aspettavano

Il settimanale "Chi" mostra in esclusiva per l'Italia il bacio che sancisce il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Le due star, dopo aver rotto il fidanzamento ufficiale nel 2002, si sono ritrovate all'inizio della primavera di quest'anno, ma solo ora sono state fotografate mentre si scambiavano un romantico bacio durante una cena al ristorante Nobu di Malibu (Los Angeles). La Lopez, 51 anni, e Affleck, 48, erano insieme alla famiglia della cantante per il 50esimo compleanno di sua sorella Linda, ed erano presenti anche i gemelli di 13 anni - Max ed Emme - che J-Lo ha avuto dall'ex marito Marc Anthony. A maggio i due sono stati insieme nell'esclusivo Yellowstone Club nel Montana, e più recentemente a Miami. Jennifer starebbe pianificando di trasferirsi a Los Angeles a tempo pieno per stare vicino a Ben. A volte ritornano...