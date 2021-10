04 ottobre 2021 11:11

Jennifer Lawrence mostra il pancione per le vie di New York

Jennifer Lawrence, in tutta la sua bellezza, mostra il pancione per le vie di New York. L'attrice, 31 anni, aspetta il primo figlio dal marito, il gallerista d'arte Cooke Maroney. La notizia è stata diffusa dal magazine People e confermata da un portavoce ufficiale della star hollywoodiana. Nessuna indiscrezione sul sesso del bebè in arrivo né sulla data del parto. La star di Hunger Games è sempre stata riservatissima sulla sua vita privata.