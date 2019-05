Jennifer Lawrence festa di fidanzamento ufficiale con Cooke

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ufficialmente "engaged". Jennifer Lawrence e Cooke Maroney hanno organizzato una festa a New York per celebrare il loro fidanzamento ufficiale tra parenti e amici. L'attrice, 28 anni, bellissima in un abito lungo di chiffon rosa appare felice e raggiante, nello scatto pubblicato sui social dai suoi stilisti, Jill Lincoln e Jordan Johnson, Jen e Cooke, che è un gallerista d'arte, stanno insieme da meno di un anno ma pare, che le nozze siano imminenti.