Jenna Jameson, l ex pornostar mostra il prima e il dopo la dieta: Ho perso 36 chili

Ha perso 36 chili in meno di due anni e Jenna Jameson, ex nota pornostar americana, ci tiene a mostrarlo a tutti: "Mi rendo conto di quanto sia importante mostrare il vero corpo delle donne come un fatto normale...", scrive su Instagram la sexy ex regina del porno postando alcuni scatti del prima e dopo la dura dieta fatta. Jenna ha documentato sui social il “suo viaggio verso la perdita del peso”, dopo aver partorito la seconda figlia Batel, nell'aprile 2017: "Non è solo un mostrare il fatto estetico dell'essere snelli, bensì dimostrare il duro lavoro e l'attenzione per la mia salute interiore". La Jameson racconta di aver passato un anno terribile, dopo il secondo parto, con un aumento di peso tale da rischiare il diabete.