25 febbraio 2022 07:06

"Io vorrei", il progetto murales di Cesare Cremonini

"La ragazza del futuro" non è solo un album di canzoni ma molto di più, un progetto artistico senza limiti rivolto verso la società e in particolare ai giovani del nostro Paese. Un artista oggi ha la possibilità di superare le barriere del disco con la musica, attraverso la sinergia e la collaborazione con altri artisti e nuovi linguaggi per portare un messaggio concreto di speranza e attenzione su realtà che fino a ora sono state viste come distanti. "Io vorrei" è un progetto ideato da Cesare Cremonini in collaborazione con Giulio Rosk, per promuovere la ricerca della bellezza come valore: sui muri di Ostia, nel quartiere Sperone di Palermo, Ponticelli a Napoli delle opere d'arte permanenti e simboliche. Ogni murales raffigurerà il volto di uno dei bambini del quartiere, i cui occhi rappresentano lo sguardo sul futuro. Un gesto concreto per creare opportunità, per riaccendere la speranza e raccontare la storia del nostro domani attraverso periferie simbolo.

L'artista e writer Giulio Rosk, che ha contribuito allo sviluppo del progetto, è anche autore, tra gli altri, del celebre murales di Palermo dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. Le scuole coinvolte sono l'ICS Sperone-Pertini di Palermo, l'Istituto comprensivo "Antonio Vivaldi" di Ostia e il Liceo classico e delle scienze umane "Anco Marzio" di Napoli. Main partner dell'operazione è il gruppo Intesa-San Paolo.