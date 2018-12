Il segreto per avere tanti follower? Ellen DeGeneres fa il restyling a Julia Roberts

Julia Roberts è sbarcata su Instagram solo all'inizio dell'estate. Ospite del programma di Ellen DeGeneres, l'attrice ha permesso alla presentatrice di darle alcune indicazioni su come aumentare il numero dei propri follower. Visibilmente imbarazzata, ha indossato un petto finto ed esagerato in stile Kardashian per poi farsi ritrarre per le foto da pubblicare, mettendo ben in mostra le sue nuove risorse fisiche...