Mamma bis di una splendida bambina. Hilary Duff ha dato alla luce (in casa) Banks Violet Bair dal suo compagno, il musicista Matthew Koma. Su Instagram l'attrice, ex stellina Disney ha postato un tenero scatto in cui presenta la piccola: "Banks Violet Bair. Questa piccolina ha rubato i nostri cuori!" scrive. Hilary, che ha 31 anni, ha già un figlio di sei anni, Luca, avuto dall'ex Mike Comrie.