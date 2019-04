Heath Ledger avrebbe compiuto 40 anni: ruoli cult di una breve carriera

Heath Ledger compirebbe 40 anni oggi. Nacque a Perth, in Australia, il 4 aprile 1979. A soli 29 anni, il 22 gennaio 2008 venne trovato senza vita a New York. Un’intossicazione accidentale di farmaci portò via uno dei volti più intriganti del grande schermo. A pochi mesi dalla morte uscì "Il cavaliere oscuro": il suo Joker cupo e maledetto gli regalò un postumo ultimo applauso nei maggiori festival, conquistando anche Oscar, Golden Globe e Bafta come miglior attore non protagonista. La sua è stata una vita e una carriera fulminea, durante la quale in neanche dieci anni è riuscito a passare al successo planetario, dando vita a personaggi intensi. Controcorrente, eclettico, fuori dello star-system, ha vissuto la sua professione tra immersione e isolamento e rimarrà per sempre tra le stelle immortali del firmamento hollywoodiano.