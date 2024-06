Per i Green Day 80mila fan in delirio a Milano per un concerto da record

Sono state quasi 80mila le persone arrivate da tutte le parti d’Italia e dall'estero per il concerto dei Green Day all'Ippodromo La Maura di Milano, nell'ambito dell'I-Days Festival. A 30 anni dall'uscita dell'album che li ha lanciati "Dookie", e a 20 da un'altra pietra miliare della loro carriera, "American Idiot", i Green Day di Billie Joe Armstrong sono stati protagonisti di uno show che è per il loro il più grande di sempre tenuto in Europa. Per l'occasione entrambi gli album in questione sono stati eseguiti interamente.