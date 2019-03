Grace Jones conquista la Paris Fashion Week: a 70 anni sfila e balla in passerella

Per Grace Jones il tempo si è fermato. La cantante, modella e attrice giamaicana compirà 71 anni il prossimo 19 maggio, ma in passerella, alla Paris Fashion Week, con il suo show ha rubato la scena tutti. La Jones, sensuale come non mai, ha sfilato e ballato indossando solo un body, una giacca argentata e degli stivali della collezione autunno/inverno TommyXZendaya, firmata dallo stilista statunitense Tommy Hilfiger e dall'attrice Zendaya e ispirata alla disco music anni '70, raccogliendo una raffica di applausi e flash.