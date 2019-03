Gioele Dix e Ramin Bahrami in "30 per 100"

Il 20 marzo al Teatro Dal Verme Gioele Dix e il pianista iraniano Ramin Bahrami inaugurano l'edizione 2019 della rassegna "Serate Musicali Off" con il loro spettacolo "30 per 100". Una miscela di musica classica e letteratura in cui le 30 "Variazioni Goldberg" di Johann Sebastian Bach incontrano i 100 "romanzi di una pagina" (raccolti nella "Centuria") dello scrittore Giorgio Manganelli.



Un inusuale coppia quella Dix-Bahrami, dall'ironia frizzante e dalla incredibile spontaneità scenica. E così, ai momenti intensi e commoventi di musica e letteratura, si alternano divertenti siparietti comici che i due artisti propongono con estrema naturalezza al pubblico in sala.