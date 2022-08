06 agosto 2022 13:56

Gianni Morandi, vendemmia anticipata nelle Marche anche per il cantante

Anche Gianni Morandi anticipa la vendemmia, nell'anno più caldo e arido di sempre. Dall'Astigiano alla Sardegna vignaioli all'opera e il cantante non è da meno nella tenuta di Montegiorgio (Fermo), nelle Marche, dove è in vacanza, ospite fisso, in queste ultime estati, di uno dei borghi che tanto adora e che spesso osanna nei suoi post su Facebook. Così, sempre dai social, l'artista 77enne annuncia che anche da lui "la vendemmia è cominciata" e il weekend passerà sulle colline del Fermano per produrre pinot nero al ritmo del suo ultimo singolo "La Ola". E sollevando grappoli d'uva mostra ai fan, sempre sorridente, il risultato del raccolto