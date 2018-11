Geri Halliwell, l ex Spice sexy e in forma come 20 anni fa: con lo stesso bikini indossato nel video di Mi Chico Latino

Addominali scolpiti, fisico tonico e perfetto, oggi come 20 anni fa. Geri Halliwell, 46 anni, ha pubblicato uno scatto sulla spiaggia, in cui indossa un bikini identico a quello che indossava nell'iconico video di Mi Chico Latino, grande successo di 19 anni fa, quando debuttò come solista. E non sembra esserci nessuna differenza, stessa splendida silhouette e stesse curve sexy di allora con un décolleté che sfida la gravità. L'ex Spice a breve si riunirà con Mel C, Mel B ed Emma Bunton (senza Victoria Beckham, ndr) per un attesissimo tour (già sold out) di revival, che le vedrà sul palco di diverse località del Regno Unito nel 2019.