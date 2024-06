Geolier arriva dal cielo e si prende lo stadio "Maradona": per lui è un trionfo

Alla fine delle tre date napoletane saranno 150mila i fan arrivati un po' da tutta Italia per assistere all'ennesimo salto di livello di questo rapper la cui cavalcata sempre al momento inarrestabile. Uno show in grande stile, con tanto di fuochi di artificio e fiamme sul palco, maxi schermi con visual di grande impatto, una band e addirittura un'orchestra di 16 elementi e un coro di bambini. Insomma, Geolier per il suo debutto in uno stadio non si è fatto mancare nulla e l'attesa, che era tanta, non è stata delusa.