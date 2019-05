Festa della mamma, da Madonna agli Obama guarda gli omaggi social delle star

Ben Affleck posta uno scatto della madre e dell'ex moglie Jennifer Garner: "Due incredibili madri che mi hanno mostrato il vero significato dell'amore", scrive e poi annuncia di aver fatto una donazione, in loro onore, ad una associazione per la difesa dei diritti delle donne incarcerate. E poi c'è Barack Obama che postando uno scatto della moglie Michelle con le due figlie la definsce "la donna più premurosa, brillante, divertente e motivata che conosca: un modello perfetto non solo per le nostre figlie, ma per molti altri...". E Madonna, Gwyneth Paltrow, Ryan Reynolds e molti altri. Guarda come vip e star di Hollywood hanno reso omaggio sui social a madri e mogli nel giorno della Festa della Mamma.